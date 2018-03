Furti e rapine in Lombardia, sette fermi

RT

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - I carabinieri della Compagnia di Cassano d'Adda (Milano) hanno eseguito un decreto di fermo di emesso dalla Procura di Milano nei confronti di sette cittadini albanesi, tra i 20 e i 26 anni di età, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata a reati contro il patrimonio e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I provvedimenti arrivano dopo indagini, cominciate nel gennaio scorso, che hanno scoperto un'associazione per delinquere, con base in provincia di Milano e attivo anche nelle province di Monza e Brianza, Bergamo, Brescia, Lodi e Varese, responsabile, in poco più di un mese, di almeno 15 furti a colonnine di stazioni di servizio e 14 furti e due rapine in abitazione.