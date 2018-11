Furto da 9mila euro in Montenapoleone

YN0-RT

(ANSA) - MILANO, 2 NOV - Furto da 9mila euro nel negozio di Philippe Plein in via Montenapoleone, a Milano. Alle 17.30 di ieri, 1 novembre, un uomo e una donna sono entrati nello store, hanno misurato due giacche da 4.500 euro ognuna. Dopo averle provate hanno detto ai dipendenti di averle lasciate nel camerino ma poco dopo un'altra complice ha preso i capi e li ha nascosti in una borsa schermata. La polizia sta analizzando le immagini del sistema a circuito chiuso per individuare i ladri.