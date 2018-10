Gasperini, con Samp per la svolta

Y63-VG

(ANSA) - ZINGONIA (BERGAMO), 6 OTT - L'Atalanta, che non vince dalla prima giornata, domani contro la Sampdoria ha un imperativo categorico: fare bottino pieno per dare ossigeno a una classifica asfittica, 6 punti in 7 giornate. "L'avversario di turno è una squadra consolidata che ha saputo aggiungere qualcosa. Il nucleo forte è lo stesso, anche se ha perso Torreira. Defrel si sposa bene in coppia con Quagliarella. Ma a noi servono i tre punti: fare risultato significa guadagnare posizioni", è la premessa alla vigilia di Gian Piero Gasperini. "Servono più rabbia e determinazione, senza fissarci obiettivi. Una svolta sarebbe significativa - prosegue il tecnico - Manchiamo in fase di realizzazione. In serie A è difficile costruirsi venti opportunità come contro il Copenaghen: non c'entrano solo i Gomez o gli Zapata, ma anche l'ultimo passaggio, l'assist e la rifinitura dell'azione oltre che la precisione al tiro".