Gattuso,da capire cosa vuol fare Higuain

Y1N-SN

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - "Mi baso su quello che succede in settimana, su come si allena il giocatore, come sta nel gruppo. Ci sono tantissime voci ma Higuain si sta allenando bene, sta bene con i compagni e con tutti. E' a disposizione, domani vediamo se giocherà o no". Così Rino Gattuso sull'argentino, il cui futuro è in dubbio alla vigilia della Supercoppa italiana: "Poi bisogna capire cosa vuole fare, come sistemare la questione, ma il giocatore è sereno, si allena con professionalità".