Gattuso, frasi Raiola?Milan tra top club

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 3 MAR - "Per tanti anni, il segreto del Milan è stato il senso di appartenenza: venivamo ad allenarci e sentivamo di essere a casa. Ora sto cercando questo, ce la sto mettendo tutta". Lo sottolinea Rino Gattuso, difendendo il prestigio della società anche alla luce delle considerazioni di Mino Raiola, che ha suggerito a Gianluigi Donnarumma di trasferirsi in un top club. "Il Milan ha scritto la storia del calcio mondiale, è una società all'avanguardia - ha commentato oil tecnico rossonero alla vigilia del derby -. Sta attraversando un momento negativo ma è una delle più grandi società del mondo. Quando un giocatore arriva al Milan si ritrova in un grande club: non solo perché qua è stato vinto tutto, ma perché c'è grande organizzazione e gente che lavora 24 ore al giorno". Intanto è atterrato a Malpensa il proprietario cinese del Milan, Li Yonghong, che domani vivrà a Milanello le ultime ore prima del derby. Fa piacere - sottolinea Gattuso -. Dà la sensazione che è molto vicino a noi, non fa mancare nulla".