Gattuso, pronti per finale Coppa Italia

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - "Mercoledì la Juventus sarà favorita, ma è pur sempre una finale e nelle finali non sempre le squadre più forti vincono. Noi siamo pronti, anche oggi ho visto una squadra con una mente più libera, che ha giocato fin dai primi minuti con grande brillantezza". Nel dopo-partita di Milan-Verona, il tecnico dei rossoneri Rino Gattuso, intervistato da Premium Sport, parla già della finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo, contro la Juventus. "In questi ultimi anni il Milan ha perso troppi punti con le piccole - dice ancora Gattuso passando a parlare della partita di oggi -, ed è una questione di mentalità: ci vogliono sempre attenzione e rabbia, su questo aspetto dobbiamo migliorare. Infatti anche oggi al 70' abbiamo spento per qualche minuto la luce". Come sta Suso, uscito acciaccato? "Ha preso un colpo sulla coscia, ma penso sia solo una botta che dovrebbe recuperare - risponde Gattuso -. Chi tra Kalinic e Cutrone davanti in coppa Italia? Lo vedrete...".