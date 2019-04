Gattuso 'squadra molle, non arrendersi'

Y1N-RI

(ANSA) - MILANO, 2 APR - "E' un momento così. Tante volte è facile parlare di schemi, li stiamo provando un po' tutti, non bisogna mollare, non bisogna arrendersi. A livello fisico abbiamo fatto fatica, nel secondo tempo ho visto una squadra molle": così Rino Gattuso ha commentato a caldo il pareggio del suo Milan contro l'Udinese. "Non bisogna mollare, bisogna levare la paura, stiamo giocando con il freno a mano tirato, a livello tecnico e mentale", ha aggiunto l'allenatore ai microfoni di Sky Sport.