Ghali, concerto al Forum a ottobre

(ANSA) - MILANO, 5 MAG - "Milano ti ringrazio per avermi concesso tutto questo" scrive il rapper Ghali su Instagram, annunciando per il 29 ottobre il suo primo concerto al Forum di Milano. Una tappa importante per l'artista di Baggio, quartiere alla periferia di Milano, dove è nato 24 anni fa da genitori tunisini. "Sono seduto in un bar con mia madre - racconta sui social Ghali, che cita spesso la mamma nei suoi brani - a spiegarle l'importanza che ha per me questa data". Se negli ultimi due anni, grazie al successo di singoli come 'Ninna nanna' o 'Pizza kebab' e poi del tormentone 'Cara Italia', scelto anche come colonna sonora per uno spot, "ho suonato un po' in tutta Italia più volte", piano piano "i posti non bastavano più e i palchi non riuscivano più a contenere lo show che ho sempre voluto farvi vivere". Ecco quindi che arriva il tour nei palazzetti, con "lo spazio e il tempo necessario per farvi vivere un' esperienza e non solo una semplice esibizione".