Giochi 2026: Calgary verso la rinuncia

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - La canadese Calgary è ad un passo dal ritiro della candidatura per i Giochi olimpici 2026. Il comitato olimpico locale ha approvato all'unanimità la mozione che invita il consiglio comunale della città dell'Alberta a interrompere domani con un voto il processo di candidatura per le olimpiadi invernali 2026. Lo riportano i media canadesi. Calgary era in corsa con Stoccolma e Milano-Cortina.