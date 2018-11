Giorgia, nel suo disco il cuore è pop

RR

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Esce il 16 novembre 'Pop Heart', disco nel quale Giorgia reinterpreta 15 successi italiani e internazionali. Tutto è partito da una lista di oltre 100 canzoni, ha rivelato la cantante presentando il disco oggi a Milano. "Tirando le somme - ha detto - mi sono resa conto del mio cuore profondamente pop, legato al mio percorso musicale che è nato cantando le cover". Le canzoni scelte vanno da Pino Daniele agli Eurythmics, da Donna Summer a Vasco Rossi. Nel disco ci sono anche 'I Will Always Love You' di Whitney Houston, 'Dune mosse' di Zucchero, 'Lei verrà' di Mango, 'Le tasche piene di sassi' di Jovanotti. Giorgia intraprenderà poi un tour di 11 palazzetti che unirà queste cover con altre reinterpretazioni e brani dal suo repertorio. Ma il primo appuntamento dal vivo arriverà il 23 novembre al Duomo di Milano: qui Giorgia terrà un concerto benefico a favore dei bambini disabili. In programma suoi classici come 'Gocce di memoria' e l'Ave Maria di Schubert.