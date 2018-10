Golosaria, prima giornata da record

RR

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Pubblico delle grandi occasioni, quello che oggi, dalle 12 e per tutto il giorno, ha attraversato le corsie del Mi.Co di Fieramilanocity per visitare Golosaria, la kermesse di cultura e gusto che per il 13/o anno porta a Milano le migliori produzioni artigianali d'Italia, con 300 espositori fra cui 100 cantine, 16 cucine di strada e un calendario di oltre 80 eventi tutti da vivere. Momento clou della prima giornata è stato il talk inaugurale con Paolo Massobrio, patron di Golosaria, e la conduttrice Tessa Gelisio, che ha avuto come ospite il ministro per le Politiche Agricole e del Turismo Gian Marco Centinaio. "Abbiamo cercato di dare un'idea nuova all'agricoltura - ha spiegato Centinaio - di creare un ministero che potesse ragionare con chi ci guarda da fuori. L'85% dei turisti americani sceglie l'Italia per l'enogastronomia, l'abbinamento tra agricoltura e turismo diventerà il leit motiv del nostro Paese nei prossimi anni".