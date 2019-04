Gufram reinterpreta macchina per Lavazza

Y59-MA

(ANSA) - MILANO, 08 APR - In occasione del Fuorisalone di Milano Lavazza ha presentato la sua nuova iconica macchina per il caffè in edizione limitata, frutto della collaborazione con un'eccellenza italiana del design come Gufram. É nata così Deséa Golden Touch, in cui l'ultima nata in casa Lavazza per la preparazione del caffè a casa, veste una livrea dorata, grazie all'interpretazione originale di questi marchio del design italiano. L'edizione limitata di Desèa è stata presentata a Milano nel distretto del design Ventura-Centrale, nella location degli ex magazzini della stazione trasformati da Lavazza e Gufram in un caveau di una banca CON preziosi lingotti di caffè. Deséa Golden Touch ha la superficie della scocca simile a pelle dorata e increspata da onde: "da questa macchina esce il caffè e ci siamo immaginati quindi che la scocca stessa fosse liquida - ha detto Charley Vezza, Global creative orchestrator di Gufram - e che venisse toccata da una mano per creare queste onde che si propagano sulla sua superficie".