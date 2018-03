Guida autonoma,ad Icona 'è il progresso'

GTT

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Nucleus, l'auto del futuro a guida autonoma, sbarca in Cina. Dopo il successo ottenuto al debutto al salone dell'auto di Ginevra, la società italiana di design Icona porta la vettura al Salone dell'auto di Pechino, in programma a fine mese. Un modo per imporre anche in Oriente il tema della guida autonoma, i cui test sono stati sospesi negli Stati Uniti dopo un incidente mortale in Arizona. "La guida autonoma è il futuro del trasporto automobilistico - afferma Teresio Gigi Gaudio, presidente e ad di Icona - Fermare i test è come fermare l'orologio per impedire lo scorrere del tempo. Occorre condurre la sperimentazione in condizioni di massima sicurezza, ma non è con annunci di allarmistiche retromarce che si fa il progresso".