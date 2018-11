I Tribalistas fanno ballare Milano

DIV

(ANSA) - MILANO, 9 NOV - E' finito con la sala dell'Arcimboldi trasformata in discoteca con tutto il pubblico a ballare sulle note dei successi dei Tribalistas, il trio per la prima volta in tour, in America e Europa, per presentare il nuovo progetto discografico, quindici anni dopo il successo del primo album che ha venduto oltre 3 milioni di copie. Due sole le date in Italia, ieri per l'appunto a Milano e l'11 all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, oltre ai brani del nuovo album, inciso a Rio de Janeiro nell'agosto del 2017, hanno presentato hit come "Passe em Casa", "Velha Infncia" e "Já Sei Namorar". Il teatro degli Arcimboldi era pieno ieri sera per oltre la metà da brasiliani che non hanno resistito al ritmo ed hanno contagiato tutta la sala in un finale dance tra le poltrone, incluso il direttore artistico del Blue Note Night the Nightfly presente alla serata.