Il filobus a Milano compie 85 anni

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Era il 28 ottobre del 1933 quando la neonata Atm (allora Azienda Tranviaria Municipale) decise di rispondere alla crescente domanda di trasporto pubblico mettendo in servizio sulla linea 81 un nuovo mezzo di trasporto a trazione elettrica: il filobus, che resta un mezzo di trasporto sul quale l'Azienda oggi punta "fortemente". Una tipologia di vettura che ben si sposa con il progetto "full electric" lanciato lo scorso anno dall'Azienda e che prevede l'acquisto di mezzi totalmente elettrici, per arrivare nel 2030 ad avere una flotta a zero emissioni. E' stata aggiudicata lo scorso aprile, infatti, una gara ad evidenza pubblica per l'acquisto di 80 filobus e i primi 30 saranno in consegna entro il 2019. Per celebrare questo anniversario Atm ha realizzato un biglietto speciale che sarà in vendita da oggi, e fino al 5 novembre, presso i distributori automatici e tutte le rivendite della metropolitana. Un'emissione pensata per festeggiare gli 85 anni trascorsi dalla prima corsa del filobus a Milano.