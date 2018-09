Il Pomiroeu di Morelli festeggia 25 anni

GGD

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Tante cene a quattro mani per festeggiare i 25 anni di attività del Pomiroeu di Giancarlo Morelli, il ristorante stellato a Seregno, in Brianza. Nel tempio stellato di Seregno si sono incontrati chef del calibro di Norbert Niedekofler, del St. Hubertus di San Cassiano in Alta Badia (fresco di tre stelle Michelin), con il quale Giancarlo Morelli ha elaborato il progetto internazionale Care's - The Ethical Chef day, dedicato alla cucina ecosostenibile e Antonio Guida, due stelle Michelin del ristorante Seta, all'interno del Mandarin Hotel di Milano. Infine l'ultimo appuntamento delle quattro mani sarà il prossimo 23 ottobre con Chicco e Bobo Cerea del Ristorante Da Vittorio, 3 stelle Michelin a Brusaporto (BG).