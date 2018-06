Il Premiolino ricorda reporter maltese

Y59-RR

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - È stata ricordata anche Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese assassinata da una autobomba il 16 ottobre del 2017, nel corso della serata de Il Premiolino, il premio giornalistico più antico d'Italia. A Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, è arrivata la sorella della giornalista, Corinne Vella, per consegnare il premio a Paolo Borrometi, giovane cronista direttore de laspia.it che vive sotto scorta dal 2014, dopo le minacce ricevute a causa del suo impegno nel denunciare la mafia nella Sicilia orientale. Borrometi ha realizzato anche un'inchiesta sul mercato delle cittadinanze in vari paesi e anche nell'isola di Malta. "Sono orgogliosissimo e onoratissimo di ricevere Il Premiolino - ha detto Borrometi - per me è una carezza dopo tante sofferenze degli ultimi mesi. Lo dedico ad Andy Rocchelli e Giulio Regeni, oltre che a Daphne".