In 130mila a BergamoScienza

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Si è chiusa oggi con 133.689 presenze la XVI edizione di BergamoScienza, il festival di divulgazione scientifica che per 16 giornate ha indagato - in 176 eventi (49 conferenze; 110 mostre e laboratori; 17 spettacoli) - le meraviglie della scienza con una prospettiva multidisciplinare: dalla medicina alla fisica, dall'intelligenza artificiale alla biologia, dalla tecnologia alla chimica, dalla matematica all'astrofisica. "Sono molto soddisfatta di questa edizione - dichiara Raffaella Ravasio, presidente di BergamoScienza - che ha visto la partecipazione di un pubblico largo, appassionato, interessato ad approfondire le tematiche proposte, ma soprattutto sempre più preparato, come ha dimostrato la qualità delle domande durante le conferenze. Significativa anche la crescita del numero di volontari che ha superato quota 5.000".