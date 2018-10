In 1500 al Walking Day Milano

GGD

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Sono stati oltre 1500 i partecipanti alla terza edizione di Walking Day Milano, che si è tenuto questa mattina in centro a Milano. L'evento, patrocinato dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano, era aperto a tutti, comprese famiglie e donne in attesa. Dietro ai due testimonial, il campione olimpico Maurizio Damilano e la conduttrice televisiva Marina Graziani, la camminata non competitiva è partita verso alle 10 dal Villaggio del Walking Day all'interno di Piazza del Cannone e da lì si è snodata per circa 8 km attraverso Parco Sempione e le vie del centro, toccando il Castello Sforzesco, l'Arco della Pace, Corso Vittorio Emanuele II e il Teatro alla Scala.