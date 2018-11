In auto 3 chili di cocaina, arrestato

RT

(ANSA) - MILANO, 5 NOV - I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, in collaborazione con i funzionari doganali, al valico di Como Brogeda hanno arrestato un macedone di 40 anni che, a bordo della sua Bmw serie 7, con la quale stava entrando in Italia dalla Svizzera, aveva oltre tre chili di cocaina suddivisa in altrettanti panetti. Il macedone ha dichiarato che stava rientrando dall'Olanda per andare in Albania e di essere disoccupato. Il fatto che fosse alla guida di una vettura di grossa cilindrata ha insospettito i finanzieri che hanno fatto intervenire un militare "cacciavitista" e Arc, un cane antidroga della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso. Smontando l'auto sono stati trovati due doppifondi con la droga. Il trafficante è stato arrestato.