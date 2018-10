In fiamme autobus nel Milanese

GGD

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Un autobus ha preso fuoco mentre stava uscendo dal deposito a Tribiano, nel Milanese. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, il mezzo, della ditta Line, era completamente avvolto dalle fiamme. Illeso l'autista. Il rogo, forse causato da un problema all'impianto elettrico, si è verificato poco prima delle 7 nel piazzale antistante il deposito degli autobus, in via Trieste all'incrocio con via Trento, nel piccolo comune dell'area metropolitana milanese. I pompieri sono sul posto con 3 squadre per spegnere l'incendio.