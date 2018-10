Incendio, alta colonna di fumo a Milano

RR

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Un incendio di importanti proporzioni è scoppiato questa sera intorno alle 20.30 a Milano, in via Dante Chiasserini, in zona Quarto Oggiaro. Il rogo riguarderebbe un capannone colmo di rifiuti, ma la temperatura è ancora molto alta e i vigili del fuoco, presenti sul posto con numerosi mezzi, non possono ancora avvicinarsi al sito interessato dalle fiamme. Un'alta colonna di fumo è visibile da molti punti della città, anche a un chilometro di distanza. Sul posto ci sono anche i soccorritori del 118.