Incendio su un treno carico di propilene

(ANSA) - MEDE (PAVIA), 17 OTT - Un incendio si è sviluppato questa sera sulla motrice diesel di un treno merci che trasportava 14 carri cisterna pieni di propilene, un idrocarburo altamente infiammabile. È avvenuto alle 18.40 a Mede Lomellina nei pressi di strada Castellaro, in mezzo alle case, a cento metri da un passaggio a livello. Per fortuna il rapido intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento volontario, accorsi con due squadre e in seguito supportati anche dai colleghi di Robbio, Mortara e Voghera, è valso a contenere le fiamme e a domarle prima che si potessero propagare ai carri cisterna. I due macchinisti di 52 e 58 anni, che hanno tentato con un estintore in dotazione di spegnere l'incendio prima di mettersi in salvo, sono stati accompagnati dal 118 all'ospedale di Alessandria per un principio di intossicazione. Il treno, proveniente dalla raffineria di Sannazzaro, aveva superato da circa 500 metri la stazione di Mede e stava uscendo dal centro abitato in direzione di Alessandria.