Insulti razzisti, Comune parte civile

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Morbegno (Sondrio) si mobilita dopo la denuncia per aggressione a sfondo razzista di un senegalese che fa il panettiere. La Rete antifascista da stamani sta tenendo un volantinaggio di sensibilizzazione sul caso in piazza Sant'Antonio e il sindaco, Andrea Ruggeri, alla guida di una Giunta di centrodestra, ha fatto visita alla famiglia dell'immigrato dicendosi pronto a costituirsi parte civile come Comune in caso di processo. Due giovani valtellinesi accusati dell'aggressione respingono gli addebiti, sostenendo di essere stati loro le vittime di un'aggressione ad opera dell'immigrato. Sull'episodio indagano i carabinieri.