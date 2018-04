Inter, Spalletti e Icardi restano

GER

(ANSA) - MILANO, 23 APR - "Spalletti e Icardi sono punti fermi del presente e del futuro dell'Inter". Il ds Piero Ausilio assicura che il raggiungimento della prossima Champions non condizionerà il futuro di allenatore e capitano. "Spalletti - rimarca Ausilio - è il nostro presente, ha un altro anno di contratto e vogliamo costruire con lui un futuro più lungo. Lo stesso con Icardi che ha 3 anni di contratto e con cui abbiamo già fatto 3 rinnovi. Quando sarà il momento, ci siederemo e troveremo una soluzione per dare meriti e riconoscimenti a un ragazzo che ormai non ci meraviglia più". Ausilio fa punto sul Fair Play Finanziario: "È un problema che ci sarà sempre, dobbiamo fare 0-0 tra costi e ricavi. Speriamo di farcela magari vendendo qualche ragazzo giovane come l'anno scorso, con possibilità di ricomprarli in futuro. Non è detto si debba sacrificare un big: ricordate l'anno scorso Perisic e la richiesta dello United, siamo riusciti a rinforzare comunque la rosa e ci auguriamo di fare lo stesso".