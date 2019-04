Intitolata caserma a pompiere La Vigna

MF

(ANSA) - MILANO, 6 APR - Esattamente un anno fa Pinuccio La Vigna, pompiere volontario, morì nello spegnimento di un incendio in una ditta di detersivi di San Donato milanese. Per questo, proprio oggi si è svolta la cerimonia con cui gli è stata intitolata la caserma del distaccamento dei vigili del fuoco di Pieve Emanuele dove ha prestato la sua opera. Si è trattato di una cerimonia molto sentita a cui hanno voluto essere presenti in tanti, a partire dalla vicepresidente della città metropolitana di Milano Arianna Censi e dall'assessore alla Sicurezza della Regione Riccardo De Corato. "Grazie a tutti per la presenza e partecipazione a questo evento" ha commentato il sindaco Paolo Festa, che ha a lungo lavorato come vigile del fuoco. "Il tuo estremo sacrificio - si legge sulla stele posta davanti alla caserma - ti rende onore come uomo e come vigile del fuoco. E' stato un privilegio averti conosciuto e tutti noi colleghi serberemo nel cuore il tuo ricordo".