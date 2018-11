Investito mentre va a scuola in skate

YN0-GGD

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - È in coma il ragazzo di 16 anni che questa mattina è stato investito da una Fiat Punto mentre attraversava sul proprio skateboard un incrocio a Melzo (Milano). L'incidente è avvenuto poco prima delle 7, lo studente stava andando a scuola quando è stato centrato dalla vettura guidata da un italiano di 46 anni. L'uomo, che ha detto di essere passato con il semaforo verde, si è fermato per prestare soccorso. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale San Raffaele, è stato operato alla testa e le sue condizioni sono giudicate molto gravi. I carabinieri sono al lavoro per accertare le responsabilità.