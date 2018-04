Investito pedone a Milano, gravissimo

RR

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Un uomo di 46 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo che è stato investito da un'auto in via Cesare Da Sesto, in una zona abbastanza centrale di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e il 118 che ha trasportato l'uomo non cosciente e con un trauma importante al Policlinico. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato investito da una macchina in retromarcia mentre scendeva dal marciapiede. Sul posto sono arrivati automedica e ambulanza che hanno prestato i primi soccorsi.