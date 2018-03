Ippica: San Siro riparte sotto pioggia

Y1N

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - E' Amintore il vincitore del Premio Apertura, clou della giornata inaugurale della 131ma stagione del galoppo all'ippodromo SNAI San Siro. Su un terreno allentato dalla pioggia, il cavallo di Gianluca Verricelli, con Andrea Mezzatesta in sella, ha conquistato la corsa sui 1.600 metri lasciandosi alle spalle Trump's Magic e Raise The Bar. C'è stata una caduta senza conseguenze nel Premio Scuderia Bocconi, corsa sui 1.600 metri per femmine di 3 anni, dove è stata protagonista in negativo Catching Fire: riottosa nella prima fase, potente nel rettilineo, una volta passata in testa ha puntato verso lo steccato sfondandolo e cadendo rovinosamente. Nessun danno per la cavalla né per il fantino Salvatore Sulas. Dell'epilogo inatteso ha beneficiato Voluntary, vincente alla fine con in sella Pierantonio Convertino.