J-Ax, 10 concerti consecutivi a Milano

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Domenica 11 novembre si conclude al Fabrique di Milano la serie di date evento che hanno visto protagonista assoluto J-Ax. Oltre 31 mila le persone che in dieci serate, per oltre 2 ore e 40 di show, non hanno mai smesso di cantare e ballare. Tra i tanti ospiti e amici che si sono alternati duettando con il rapper, Max Pezzali, Nina Zilli, Paola Turci, Gue Pequeno, Reverendo e Il Cile. "Per festeggiare questa occasione speciale ho raggiunto un nuovo traguardo - 10 concerti consecutivi - che ho scelto di regalare alla mia città natale, quella da cui tutto è cominciato nel lontano 1993", sottolinea J-Ax. "Ringrazio i molti colleghi e amici che sono venuti a vedermi, gli amici e fratelli che si sono esibiti con me sul palco, ringrazio i miei fedelissimi fan e tutto il mio staff perché mi hanno mostrato ancora una volta che per loro c'ero ci sono e ci sarò sempre, emozionandomi e sostenendomi con grandissimo affetto. Per me è un momento magico".