Lavoro, start up sociale per rifugiati

CLE

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - I rifugiati che vivono nei centri d'accoglienza hanno uno strumento in più per trovare un lavoro giuridicamente inquadrato: la start up sociale StartRefugees ha messo a punto una piattaforma informatica pensata proprio per i richiedenti asilo (in Italia sono 180 mila) e in collaborazione con Confcooperative punta a diffonderla sul territorio nazionale. La piattaforma, nata su impulso della Carta per la Buona Accoglienza siglata dal Ministero dell'Interno, è già attiva in Liguria, dove ha dato buoni risultati. Il suo obiettivo è quello di far incontrare domanda e offerta a livello nazionale, cominciando da Milano, per poi estendersi a Roma, Torino, Bologna. Si rivolge da un lato ai Centri di Accoglienza (gestiti da cooperative sociali, associazioni e fondazioni), dall'altro a chiunque necessiti di forza lavoro per limitati periodo di tempo, siano essi privati o aziende.