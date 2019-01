Lecco, opportunità lavoro agli 'over 50'

RR

(ANSA) - LECCO, 21 GEN - Con il progetto 'Cricco Doc' l'auto corre in soccorso del sociale, offrendo un'opportunità di impiego per un anno a undici 'over 50' che, loro malgrado, hanno perso l'impiego e non riescono a rioccuparsi. L'iniziativa punta a formare un gruppo in grado di effettuare manutenzione e piccole riparazioni di macchine a uso agricolo, oltre a semplici e ordinarie operazioni meccaniche sui mezzi delle realtà che operano nel sociale. L'obiettivo è che al termine dei 12 mesi gli interessati siano pronti al reinserimento lavorativo. Membri dell'iniziativa, che unisce il mondo dell'automobile e quello del volontariato cattolico, sono Cesea, servizio socio-occupazionale di titolarità del Comune di Lecco, e la cooperativa L'Arcobaleno, emanazione di Caritas, in partnership con il Consorzio DOC, ricambi originali. Il progetto garantisce compensi da 320 a 450 euro mensili come contributo mensile per l'integrazione sociale, per lavori di 16-25 ore, a persone che in alcuni casi hanno anche perso la casa.