Legionella, morta donna di 92 anni

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Una donna di 92 anni colpita dalla legionella è morta all'ospedale Niguarda di Milano. Lo comunica l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, precisando che sono tre i casi di legionella verificatisi a Milano. Si tratta di un uomo del 1952, che è stato già dimesso, e di una coppia di anziani coniugi. "Il marito, del 1930, è tuttora ricoverato presso l'ospedale Niguarda, mentre la moglie, del 1926, è purtroppo deceduta" spiega Gallera, precisando che non c'è "nessun allarme". "I pazienti del Niguarda - conclude l'assessore - sono residenti a Milano pertanto questi casi di legionella fanno parte, in attesa dei risultati delle indagini epidemiologiche del numero dei casi che normalmente si verificano in ATS".