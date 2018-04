Lezioni in vigna per le scuole

RED

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Appartenere ad un territorio imparando a conoscerlo fin dagli anni della scuola. Questo il significato del progetto pilota "Lezioni in vigna" realizzato dal consorzio Franciacorta e dal Lions Club di Adro Franza Curta. Tra il 23 e il 27 aprile, 15 aziende franciacortine accoglieranno gli studenti di 15 classi con l'obiettivo di educare i giovani alla cura e al rispetto dell'ambiente per favorire uno sviluppo sostenibile e durevole e far conoscere la vigna non solo come un luogo dove si produce uva, ma anche come patrimonio che arricchisce la fertilità del suolo e che attrae e moltiplica biodiversità migliorando la qualità dell'ambiente. Gli studenti avranno modo di approfondire l'origine geologica del territorio, la descrizione della vegetazione spontanea frutto del suo microclima così particolare, ma anche tutti gli elementi che tra vecchio e nuovo concorrono a comporre il paesaggio: i broli, le cascine, i roccoli, le villette a schiera, le strade, le piste ciclabili. Ogni classe lavorerà ad un elaborato