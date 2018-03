Liberati appartamenti in case Aler

YN0-GTT

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Operazione della polizia per sgomberare cinque case Aler occupate abusivamente in viale Fulvio Testi, a Milano, da tre nuclei famigliari di origini rom al centro di numerose vicende giudiziarie. Da questa mattina gli agenti del commissariato Greco-Turro e delle Volanti stanno liberando gli alloggi e hanno recuperato alcune biciclette, scooter e un'auto risultate rubate. Secondo quanto riferito, diversi residenti si sono affacciati per ringraziare le forze dell'ordine per il blitz.