Lite fra donne in casa, 1 accoltellata

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Una donna è stata ferita con quattro coltellate da un'altra donna nel corso di un litigio scoppiato in uno stabile di Corsico, nel Milanese. I carabinieri, che sono intervenuti sul posto, stanno cercando di capire le ragioni e la dinamica della lite e se le due vivessero nello stesso appartamento. La ferita è stata trasportata all'ospedale San Paolo di Milano ma non è in condizioni gravi.