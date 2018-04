Lombardia a Vinitaly con 200 produttori

RED-DIV

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Oltre 270 milioni nel 2017, per una crescita del 4,2%. Questi i dati dell'export del settore vinicolo lombardo con i quali la regione si presenta al Vinitaly negli spazi dedicati a 200 produttori che presentano oltre 2000 diverse etichette. Obiettivo della Lombardia è proporre al mondo la qualità della sua produzione, anche attraverso la sinergia tra marketing territoriale ed enoturismo, attività in crescita a seguito delle recenti decisioni legislative sul settore. Prima uscita ufficiale per l'assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia Fabio Rolfi, presente all'inaugurazione ufficiale. "Il vino è uno dei principali biglietti da visita turistici - ha detto Rolfi - capace di rappresentare un territorio e raccontarne tradizione e cultura. Un concentrato di tecnica e tradizione utile a far conoscere le bellezze lombarde. Dobbiamo infine svolgere un grande lavoro per sostenere la vocazione all'export dei nostri vini, possiamo crescere aiutando i consorzi a superare le barriere all'ingresso".