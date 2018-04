Malore durante party, prognosi riservata

YN0

(ANSA) - MILANO, 25 APR - Un uomo di 39 anni è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni a causa di un malore avvenuto durante un party all'interno di un circolo privato in via Napo Torriani, a Milano. All'arrivo dei soccorsi e della polizia, l'uomo era già incosciente e nei calzini, unico indumento indossato, aveva preservativi e una boccetta di liquido bianco che si sospetta possa essere popper, una sostanza chimica utilizzata come stupefacente se inalata. L'ipotesi è che il malore dell'uomo sia dovuto proprio al consumo di questa droga, notoriamente diffusa nei party privati. Il trasporto al Policlinico è avvenuto pochi minuti prima delle 4, al momento il 39enne è in prognosi riservata.