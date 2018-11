Maltempo: 7 mln euro danni per campagne

GGD

(ANSA) - MILANO, 7 NOV - Ammonta ad almeno 7 milioni di euro il conto dei danni, tra diretti e indiretti, causati dal maltempo di questi giorni nelle campagne lombarde, secondo le prime stime della Coldiretti regionale. Le province più colpite sono quelle di Bergamo, Brescia, Cremona, Como e Lecco. In tutta la regione, però, si segnalano alberi sradicati e semine di cereali in ritardo o da rifare a causa dell'allagamento dei campi. I danni principali si registrano alle strutture aziendali, con tetti scoperchiati e cascinali crollati. In provincia di Bergamo, i danni ammontano a 2,5 milioni di euro: diversi i campi allagati, oltre a crolli di cascinali, abitazioni e strutture aziendali. Nel Bresciano si stima che il conto arrivi già a un milione di euro. Nelle province di Lecco e Como risulta particolarmente colpita la zona del Meratese. Nel Cremonese una tromba d'aria che si è abbattuta su stalle, ricoveri per attrezzi e abitazioni per un totale di almeno un milione e mezzo di euro di danni.