(ANSA) - MILANO, 28 OTT - E' salita a rossa l'allerta per rischio idrogeologico su gran parte delle prealpi lombarde a partire dalla mezzanotte: è quanto ha comunicato la Sala operativa della Protezione civile della Regione, la cui attività è coordinata dall'assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni. La comunicazione di elevata criticità riguarda laghi e prealpi delle province di Varese, Como, Lecco, Bergamo e Brescia dalle 00.00 del 29 ottobre e fino a revoca. La Sala operativa ha segnalato anche codice arancione per rischio vento forte su tutte le zone omogenee lombarde. Da stasera e poi per tutta la giornata di domani sono previste precipitazioni diffuse e continue sull'intera fascia alpina e prealpina della regione.