'Manifesto' Green will save the world

SI

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - Parte da Milano il 'manifesto' che professionisti, architetti, agronomi, paesaggisti, designer europei lanceranno all'interno della 'Green will save the world', l'assemblea internazionale promossa da Elca (European landscape contractors association) e organizzata in Italia da Asso.Impre.Di.A., l'associazione nazionale che raggruppa imprese italiane per la difesa e la tutela ambientale. Il verde salverà il mondo, anche più della bellezza invocata da Dostoevskij? Per i delegati europei che raggiungeranno dal 4 al 7 ottobre Milano la risposta - si legge in un comunicato degli organizzatori - è sì "ma solo se si riuscirà a ripensare le città, le loro periferie, le aree rurali focalizzando l'attenzione sul tema della 'green city' e sul concetto di sostenibilità affinché le politiche ambientali possano concretamente influire su economia, società e ambiente". Sarà anche assegnato un premio ai giornalisti che si occupano di tematiche ambientali: andrà all'inviata Rai Francesca Ghidini.