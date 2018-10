Martina, avere ambizione Pd aperto

Y59-FN

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - "Dobbiamo avere l'ambizione di rifondare questo progetto a distanza di 10 anni e riscriverlo in termini nuovi". Lo ha detto il segretario del Pd Maurizio Martina, parlando a Milano. "Dobbiamo rifondare perché la sfida democratica del 2018 non è quella del 2008, sono cambiati i termini. Siamo dentro a un cambiamento radicale ma il Pd ha le energie per uscirne. Ma non da solo, se mai tornando ad avere una funzione aggregante e aperta, che nell'ultimo periodo non abbiamo avuto. Praticando una nuova mediazione".