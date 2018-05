Migliaia in corteo Milano per sicurezza

Y59-MF

(ANSA) - MILANO, 1 MAG - Nell'anno della tragedia della Lamina è dedicata al tema della sicurezza sul lavoro la tradizionale manifestazione promossa dai sindacati, Cgil, Cisl e Uil, in occasione del primo maggio a Milano, con un corteo a cui hanno partecipato migliaia di persone, e anche le rappresentanze dei giornalisti, con il Gruppo cronisti Lombardi e l'Associazione lombarda giornalisti. In rappresentanza dell'amministrazione comunale sfila l'assessore al Lavoro, Cristina Tajani. Dal palco di piazza della Scala gli organizzatori hanno ricordato i tre lavoratori della Lamina, morti in un tragico incidente sul lavoro a Milano. A conclusione, in piazza Scala, i segretari generali di Milano, Massimo Bonini (Cgil), Danilo Galvagni (Cisl), e per la Uil Antonio Albrizio hanno fatto un appello per garantire la sicurezza.