Milan: Gattuso, Higuain stringe i denti

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 10 NOV - Gonzalo Higuain sta stringendo i denti per giocare contro la Juventus e Rino Gattuso lo esorta ad affrontare con tranquillità la sua ex squadra. "Per il carattere che ha, per come sente le partite, gli consiglio di stare tranquillo. Lui si innervosisce facilmente, ma queste partite vanno giocate con lucidità e voglia. Sta facendo di tutto per esserci, non è al massimo ma se la deve godere, con tutta la squadra, perché lui da solo può fare ben poco", ha detto l'allenatore del Milan alla vigilia, sottolineando che "tutti questi infortuni hanno ricompattato la squadra: vedo gente che fa di tutto, che dice una parola in più, vedo lo spirito che mi piace, non preoccupazione ma coesione. Servono rinforzi a gennaio? "Dovete chiedere a Leonardo - ha replicato Gattuso -, per il rispetto dei giocatori che ho non ne parlo. Poi la società farà qualcosa, come questa estate, quando ero il terzultimo a sapere. Ma è giusto così, io devo perdere le energie ad allenare la squadra".