Milan: infortunato Musacchio, out 2 mesi

(ANSA) - MILANO, 9 NOV - Un nuovo infortunato eccellente per il Milan. Alla lunga lista di indisponibili si aggiunge Mateo Musacchio. L'argentino, uscito per un colpo alla testa senza conseguenze contro il Betis, dovrà invece stare fermo per circa due mesi per la ''lesione del legamento crociato posteriore del ginocchio destro''. Gli esami per il trauma cranico infatti ''hanno dato esito negativo'' ma gli accertamenti al ginocchio hanno evidenziato un infortunio più serio del previsto. ''A seguito di uno scontro di gioco - informa il Milan - avvenuto ieri sera nel corso di Real Betis-Milan, Mateo Musachio ha riportato un trauma al ginocchio destro che ha comportato la lesione del legamento crociato posteriore, infortunio che richiederà un trattamento conservativo di 6-8 settimane''. In difesa contro la Juventus giocherà Zapata al fianco di Romagnoli.