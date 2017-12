Milan, Li Yonghong a pranzo a Milanello

GGI

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Pranzo a Milanello per il presidente rossonero Li Yonghong, a poche ore dal derby di San Siro, in cui il suo Milan sfiderà l'Inter per conquistate l'accesso alla semifinale di coppa Italia. Sbarcato all'aeroporto di Malpensa alle 8.30 con un volo proveniente da Zurigo, il proprietario cinese del club ha in programma il pranzo con la squadra nel centro sportivo, poi in serata sarà in tribuna d'onore allo stadio per assistere alla partita contro l'Inter, a quattro mesi dall'ultima volta.