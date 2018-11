Milano, ad A2A rete colonnine elettriche

CSN

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - A2A, attraverso la società controllata A2A Energy Solutions, si è aggiudicata il servizio di gestione e manutenzione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici e delle barre di ricarica situate presso le isole digitali del Comune di Milano. "L'accordo, della durata di 3 anni - precisa in una nota A2A - prevede il rinnovo della rete di ricarica pubblica, l'innovazione del servizio e-moving, tecnologie di smart parking e contrasto alla sosta abusiva. Prevista anche la rigenerazione delle barre di ricarica per quadricicli presenti presso le 28 isole digitali". Nel solo 2017 la rete di ricarica A2A "è stata utilizzata per oltre 100 mila ricariche, erogando complessivamente più di 1.000 MWh, pari a circa 6 Mln di km percorsi a zero emissioni". Dal 2010 ad oggi A2A ha sviluppato una rete di ricarica elettrica a Milano, Brescia e in Valtellina per veicoli a 2, 3 e 4 ruote, tutte con energia 100% green, a cui si aggiungono ora Bergamo, Cremona e Rovato (Brescia).