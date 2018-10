Milano, bandi per locali in affitto

RR

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - Nuovi bandi del Comune di Milano per la concessione in affitto di locali ad uso commerciale, e per la vendita di alcuni lotti, tra cui un'area, per un valore complessivo di 1 milione di euro. I bandi si chiuderanno il 20 novembre prossimo. In particolare, per quanto riguarda le concessioni in affitto, vanno a gara due negozi nel centro cittadino: uno spazio di 47 mq in via Bagutta 24 con canone annuo a base d'asta di 91 mila euro e un locale di 49 mq in via Dogana 4 con canone annuo di 24 mila euro. Tornano all'asta anche due uffici di pregio in piazza Castello 3, precedentemente oggetto di un bando andato deserto. Per il primo di 95 mq il canone minimo è di 27 mila euro l'anno, mentre il secondo di 396 mq verrà battuto per almeno 113 mila euro annui. Tra i lotti in vendita si trova l'area di via Andrea Ponti 3 con un prezzo a base d'asta di 542 mila euro e il negozio di via Melchiorre Gioia 112, che comprende cantina e box, con un prezzo base di 312 mila euro.