Milano, Festival Documentario il 13/9

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - E' stata presentata oggi, presso la Triennale, la quarta edizione del 'Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo - Immagini dalla Realtà', appuntamento con il cinema del reale in programma a Milano dal 13 al 16 settembre. L'evento è organizzato dalla società di produzione Frankieshowbiz, con la direzione artistica di Fabrizio Grosoli. Il Festival, aperto al pubblico con ingresso gratuito, si terrà presso la Triennale di Milano, sede principale della rassegna, la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Madrina della quarta edizione è l'attrice e regista Lorenza Indovina. In programma - spiegano gli organizzatori - oltre 30 anteprime italiane e internazionali tra i titoli selezionati per il concorso 'Storie dal mondo contemporaneo' su più di 150 film iscritti, i titoli internazionali pluripremiati ai più prestigiosi festival nel mondo e i titoli fuori concorso della migliore produzione cinematografica italiana contemporanea.