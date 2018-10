Milano Film Festival cresce del 30%

GGD

(ANSA) - MILANO, 7 OTT - Si è chiusa oggi, con una media di pubblico del 30% superiore allo scorso anno, la 23esima edizione di Milano Film Festival, la prima guidata dal nuovo direttore artistico Gabriele Salvatores, in co-direzione con Alessandro Beretta (in direzione dal 2011). Le sale - distribuite tra Spazio Oberdan, Piccolo Teatro Studio Melato, Anteo Palazzo del cinema e BASE Milano - hanno registrato una media di occupazione dei posti dell'80%. Il premio del concorso internazionale lungometraggi è andato a 'Denmark' di Kasper Rune Larsen "per il coraggio della semplicità, la scrittura invisibile, la sincerità, il racconto di un amore senza romanticismo, perché sa parlare di sentimenti senza sentimentalismi". Premio al miglior corto a 'Second Best' di Alyssa McClelland.